F-35A oficjalnie rozpoczęły misję w Malborku. "Komponent osiągnął gotowość bojową"

F-35 pojawił się nad Polską. To jeden z najnowocześniejszych myśliwców świata

F-35 pojawił się nad Polską. To jeden z najnowocześniejszych myśliwców świata

F-35A Lightning II jest jednomiejscowym myśliwcem, napędzanym silnikiem turbowentylatorowym Pratt & Whitney F135-PW-100. Maszyna ma długość 15,7 m, wysokość 4,38 m, a rozpiętość jej skrzydeł wynosi 10,7 m. Myśliwiec może poruszać się z prędkością 1,6 Ma, czyli blisko 2 tys. km/h. Zatankowany do pełna F-35A może pokonać dystans ponad 2 tys. km. Jest jednak dostosowany do tankowania z powietrza, co sprawia, że jego zasięg jest tak naprawdę nieograniczony.