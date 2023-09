Bezcenny samolot zaginął. Amerykanie "zgubili" F-35

Warty wiele milionów dolarów samolot zniknął podczas lotu. Okoliczności, w jakich pilot musiał się katapultować, wciąż są niejasne, ale władze określają je jako "nieszczęśliwy wypadek". Pilot, którego personaliów nie ujawniono, przeżył i został zabrany do szpitala, a jego stan jest stabilny. Wojsko zwróciło się do lokalnej ludności z prośbą o pomoc w zlokalizowaniu bezcennego samolotu.

F-35 Lightning II jest jednomiejscowym i jednosilnikowym myśliwcem wielozadaniowym zbudowanym przez korporację Lockheed Martin. Myśliwiec jest zdolny do przenoszenia broni jądrowej oraz do ukrywania swojej obecności przed radarami wroga. Rozwija prędkość maksymalną 1,8 macha, czyli aż 2250 km/h, przy pułapie 15 tys. metrów nad ziemią. Są to jedne z najdroższych i najcenniejszych maszyn amerykańskiego lotnictwa. Koszt jednego egzemplarza to aż 80 milionów dolarów, więc utrata tej maszyny z pewnością jest amerykańskiemu wojsku nie w smak.