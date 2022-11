Wznowiono produkcję F-16. Część tych samolotów powstaje w Polsce

Jest ona dość zaskakująca, bo nowe F-16 nie powstawały od 2017 roku, a wznowienie produkcji natrafiało na liczne problemy i opóźnienia. Wynikało to z faktu, że główna linia produkcyjna Fighting Falconów, mieszcząca się w United States Air Force Plant 4 w teksaskim Fort Worth, została zamknięta po wyprodukowaniu w ciągu 39 lat imponującej liczby 3620 F-16 (w sumie, wliczając produkcję licencyjną, powstało do tej pory nieco ponad 4600 egzemplarzy).

Co więcej, wygląda na to, że ta ponad 40-letnia konstrukcja ciągle jest na tyle atrakcyjna, by zakupem co najmniej 128 nowych egzemplarzy zainteresować klientów z różnych stron świata.