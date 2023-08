Su-35 nie pokona F-16. Zaskakująca opinia rosyjskiego generała

Rosyjskie samoloty czwartej generacji (określane marketingowo generacją 4++) są słabsze od swoich zachodnich odpowiedników? Do takich wniosków można dojść na podstawie słów emerytowanego generała rosyjskiego lotnictwa, Władymira Popowa.

Jego wywiad, udzielony rosyjskiemu serwisowi News.ru przeanalizował polski serwis Defence24, dochodząc na tej podstawie do bardzo ciekawych wniosków.

Generał twierdzi, że do końca 2024 roku rosyjskie lotnictwo ma otrzymać 60 samolotów Su-57. To zaskakująca informacja, bo do tej pory – mimo propagandowych przechwałek – rosyjski przemysł dostarczył około 10 tych maszyn.