1,3 tys. rosyjskich czołgów w magazynach. Zdecydowali o ich przyszłości

Jak poinformowała agencja Reutera, Rada ds. Zakupów Obronnych Indii wydała wstępną zgodę na zakup broni i sprzętu o wartości ok. 6,3 mld dolarów.

Kwota ta zostanie przeznaczona na zwiększenie zdolności sił zbrojnych Indii i sfinansowanie programów dotyczących m.in. dodatkowych torped do zwalczania okrętów podwodnych dla marynarki wojennej, powietrznych systemów wczesnego ostrzegania i kontroli samolotów dla sił powietrznych, a także modernizacji czołgów T-90.

Z ujawnionych informacji wynika, że zaplanowano zakup mocniejszych silników do czołgów. T-90S "Bhishma" to przygotowany specjalnie na potrzeby indyjskiej armii wariant rosyjskiego T-90S .

Portal EurAsian Times zauważa, że obecnie w indyjskich magazynach znajduje się ok. 1,3 czołgów T-90, w większości w wariancie T-90S "Bhishma".

Planowana modernizacja ma poprawić - poprzez wyraźne zwiększenie stosunku mocy do masy - mobilność i gotowość pojazdów do działań w trudnym terenie, także w regionach wysokogórskich. Portal sugeruje, że takie plany są motywowane nie tylko ambicjami Indii dotyczącymi dorównania zbrojeniom Chin i Pakistanu, ale są też one efektem wyciągania wniosków z wojny w Ukrainie, która obnażyła słabości czołgów.