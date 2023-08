Amerykański generał potwierdza. USA będą szkolić Ukraińców na F-16

Jak powiedział podczas briefingu gen. Ryder, początkowo w USA szkolić się będzie "kilku" pilotów i kilkudziesięciu serwisantów. Rzecznik wyjaśnił, że zanim Ukraińcy zaczną latanie w bazie Gwardii Narodowej w Arizonie, przejdą we wrześniu szkolenia językowe w bazie lotniczej Lackland w San Antonio w Teksasie.

Dodał, że USA podjęły decyzję o dołączeniu do programu szkolenia, bo spodziewa się, że przewodzącym koalicji F-16 Duńczykom i Holendrom zabraknie zasobów do przeszkolenia większej liczby pilotów.

Pytany o perspektywę przekazania samolotów Ukrainie, ocenił, że jest to "kwestia miesięcy, a nie tygodni" i powtórzył, że USA zatwierdzą transfer myśliwców z krajów trzecich jak tylko piloci ukończą szkolenia.

Kolejne F-16 dla Ukrainy? Rosja ma powody do zmartwień

Samoloty F-16 to wielozadaniowe myśliwce czwartej generacji. Zaprojektowane zostały przez amerykańską firmę General Dynamics. Pierwsze egzemplarze zostały wyprodukowane w latach 70 XX w.

Masa własna samolotu wynosi 8,3 t, a maksymalna masa startowa - 16,88 t. F-16 nie jest dużym samolotem. Jego długość wynosi 15,03 m, a rozpiętość skrzydeł to 9,45 m. Maksymalna prędkość, którą samolot jest w stanie rozwinąć, to 2450 km/h, a jego maksymalny zasięg to 3,2 tys. km lub 4,22 tys. km z dodatkowymi zbiornikami.