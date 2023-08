Zełenski nie ma wątpliwości. Ta broń przybliży zwycięstwo Ukrainy

"W tym roku Ukraina ma wykonać całą niezbędną pracę, by na naszym niebie zjawiły się F-16. Będzie to nowy poziom ukraińskiego lotnictwa wojskowego. I przybliży to powrót cywilnego lotnictwa na ukraińskie niebo, bo przybliży zwycięstwo i da Ukrainie większe bezpieczeństwo" – oświadczył Zełenski.