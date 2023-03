Samoloty MiG-29 dla Ukrainy. Przez 30 lat broniły polskiego nieba

MiG-i 29 służą w polskim lotnictwie od 1989 roku. 12 samolotów zostało kupionych bezpośrednio od producenta – jeszcze w Związku Radzieckim. W latach 90. 10 maszyn pozyskano do Czech w zamian za 11 polskich śmigłowców Sokół , a kolejnych 10 MiG-ów za symboliczne euro sprzedały Polsce Niemcy.

W sumie – w szczytowym okresie – Polska miała do dyspozycji 32 samoloty tego typu. Awarie i katastrofy ( trzy samoloty rozbiły się , jeden spłonął podczas rozruchu technicznego) sprawiły, że w 2020 roku za zdolne do lotów uznano 28 samolotów.

Loty na nich miały być kontynuowane aż do wyczerpania resursu technicznego – ustalonego na podstawie żywotności poszczególnych podzespołów, bezpiecznego czasu eksploatacji.

Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Jacek Pszczoła zapewniał wówczas, że Polska dysponuje zapasem części na trzy do czterech lat eksploatacji MiG-ów.

Warto przy tym zauważyć, że polska 1.Regionalna Baza Logistyczna poinformowała niedawno o zleceniu na prace serwisowe, związane z symulatorem samolotu MiG-29, w latach 2023-2026. Jak zauważa serwis Defence24 , oznacza to, że będą mogli się na nim szkolić nie tylko polscy piloci.

Ukraina nie podaje oficjalnych informacji na temat ponoszonych strat. Choć jej lotnictwo nie zostało zniszczone (co wobec rosyjskiej przewagi w powietrzu jest ogromnym sukcesem), potwierdzone dostępną publicznie dokumentacją – a zatem prawdopodobnie zaniżone – straty sięgają 50 proc. stanu wyjściowego.

Dotyczy to także myśliwców MiG-29 - z 37 użytkowanych przez Ukrainę maszyn zniszczonych zostało co najmniej 18. Aktualna liczba eksploatowanych samolotów nie jest jednak znana w sytuacji, gdy część pomocy dla Ukrainy pozostaje niejawna.

Mimo tego to właśnie MiG-29 jest jednym z symboli ukraińskiego oporu. To właśnie ten samolot miał pilotować mityczny "Duch Kijowa" – stworzona przez ukraińską propagandę postać pierwszego asa lotniczego XXI wieku, mającego na koncie co najmniej 6 zestrzeleń.