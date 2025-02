Rosjanie nadjechali z flagami ZSRR. Ukraińska "amerykańska brygada" już na nich czekała

Mimo bardzo trudnych warunków zimowych Rosjanie próbują wyprzeć Ukraińców z terenu obwodu kurskiego. Na nagraniu widać jak kolumna należąca do rosyjskiej 155. Brygady Piechoty Morskiej szarżuje pod Nikolskoje przez pole minowe i pod ogniem dronów na pozycje ukraińskiej 47. Brygady Zmechanizowanej. Co ciekawe część pojazdów miało jeszcze flagi nieistniejącego już Związku Radzieckiego.

Atak Rosjan został zatrzymany dzięki zastosowaniu min, artylerii oraz dronów zarówno typu FPV jak i cięższych " Baba Jaga" zanim dotarł do właściwej linii obrony, gdzie najpewniej czekały zamaskowane M2A2 Bradley i być może czołgi M1A1 Abrams używane w 47. Brygadzie Zmechanizowanej.

Wykorzystanie min narzutowych i dronów umożliwia stworzenie swoistego pola śmierci na długo, zanim atak dotrze do pozycji. Pola minowe można tworzyć za pomocą artylerii na dystansie kilkudziesięciu kilometrów przy pomocy wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych wystrzeliwujących rakiety z samo uzbrajającymi i się minami PTM-3 czy AT2 .

Każda z min zawiera kilka kg ładunku wybuchowego wystarczającą do jeśli nie zniszczenia to do unieruchomienia czołgu. Następnie taki okaz jest wystawiony na atak dronów mogących dokładnie wcelować się w luki w pancerzu lub na ostrzał np. kierowanymi laserowo pociskami M712 Copperhead lub podobnymi.