Dron vs system budzący trwogę. Efekt był bardzo widowiskowy

Ukraiński pilot drona FPV służący w 59 Brygadzie Piechoty Zmotoryzowanej zdołał zniszczyć potężny rosyjski system TOS-1A nazywany często "bronią z piekieł" zanim ten przyczynił się do śmierci w męczarniach ukraińskich żołnierzy. Jak widać na poniższym nagraniu trafienie przez drona wyrzutni spowodowało zapłon jednej bądź kilku rakiet i reakcję łańcuchową pozostałych kończącą się potężną eksplozją.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

TOS-1A - w miejscu gdzie trafi nic nie przeżyje

Rosjanie przed wojna dysponowani około 50 systemami z czego przynajmniej 28 zostało przez Rosjan utraconych na podstawie zdjęć bądź nagrań z ataków. Jednakże Rosjanie widząc skuteczność tej broni wznowili, a następnie zwiększyli jej produkcję o czym pisał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik, co najpewniej pozwoliło odbudować część strat.

Systemy TOS-1A, które Rosja włączyła do swojego uzbrojenia podczas interwencji w Afganistanie, są wyjątkowo skuteczne w zwalczaniu wrogów ukrywających się w umocnieniach bądź zabudowaniach miejskich przy wykorzystaniu ładunków termobarycznych.

Zobacz także Genialny wynalazek Ukraińca. Wskrzeszenie idei z czasów Wielkiej Wojny

Centralnym elementem tego systemu jest wyrzutnia mieszcząca 24 niekierowane pociski o kalibrze 220 mm, zamontowana na podwoziu czołgu T-72. Każdy z pocisków zawiera aż 45 kg materiału termobarycznego, co sprawia, że ich siła rażenia jest potężna, a ochrona przed nimi niezwykle trudna.

Ładunki termobaryczne różnią się od konwencjonalnych tym, że nie zawierają tlenu w swojej strukturze, przez co zawierają więcej substancji czynnej przy tej samej masie w stosunku do klasycznych materiałów wybuchowych. Do spalania wciąż potrzebny jest tlen, który w przypadku ładunków termobarycznych jest pobierany z atmosfery. Powoduje to też powstanie próżni w miejscu eksplozji.

To pociąga za sobą fatalne skutki, ponieważ poza standardową falą uderzeniową rozchodzącą się na zewnątrz, następuje również zwrotna fala powstała w wyniku próżni. Różnica ciśnień powoduje skoki ciśnienia rzędu setek kg/cm², które mogą uszkodzić nawet kadłuby samolotów, a tym bardziej miękkie tkanki, jak płuca.

Zobacz także Tu powstaje broń chroniąca Polskę i Ukrainę. Byliśmy w tarnowskim zakładzie

Te zostają po prostu zniszczone, ale chroniony bardzo dobrze przez czaszkę jeszcze pracuje co sprawia, że osoby porażone bronią temobaryczną umierają w wyjątkowo bolesny sposób. Poza skokami ciśnienia i zużyciem tlenu następuje wzrost temperatury do około 3000 stopni Celsjusza, co prowadzi do odparowania wszelkiego życia w epicentrum wybuchu.

W związku z tym broń termobaryczna bywa nazywana "biednym kuzynem broni jądrowej", ponieważ skala zniszczeń jest porównywalna, z tym że nie ma promieniowania i jej zasięg jest bardzo ograniczony. Jej zabójcze efekty są szczególnie intensywne w przestrzeniach zamkniętych, gdzie fale uderzeniowe mogą rezonować.

Eksplozja głowic termobarycznych zachodzi w dwóch etapach: najpierw dochodzi do rozproszenia ładunku temobarycznego w formie aerozolu, a następnie opóźniony zapalnik inicjuje zapłon powstałej mieszaniny.

Plusem dla Ukraińców jest fakt, że systemy TOS-1A mają ograniczony zasięg maksymalny do 6 km, a ich celność pozostawia wiele do życzenia ze względu na zastosowanie niekierowanych rakiet. Krótki zasięg i bardzo trudna do ukrycia sylwetka sprawia, że systemy TOS-1A są łatwym celem dla dronów czy pocisków przeciwpancernych, takich jak Stugna-P czy Brimstone.

Zobacz także Kreatywność Ukraińców nie zna granic. Drony morskie jako łowcy śmigłowców

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski