Karton sposobem na Rosjan? Ukraińcy sięgają po niecodzienne drony kamikadze

Ukraiński serwis Militarny zwrócił uwagę na zdjęcia, które zostały opublikowane w rosyjskich mediach. Przedstawiają one transportowego drona PPDS przekształconego w bezzałogowiec typu kamikadze, którego używali Ukraińcy. Według serwisu jest to pierwsze udokumentowane potwierdzenie wykorzystania tych dronów w celach uderzeniowych.

Drony Corvo Precision Payload Delivery (PPDS) to jednorazowe bezzałogowce, które Ukraina pozyskała od Australii. Rozwiązanie opracowane przez firmę SYPAQ składa się głównie z kartonu. Wykorzystanie tego surowca sprawia też, że jest to tani dron nadający się do różnych celów.

Ukraińcy atakują Rosjan dronami kamikadze z kartonu

Do tej pory Siły Zbrojne Ukrainy używały PPDS m.in. do transportu amunicji, racji żywnościowych, czy leków w trudno dostępne miejsca. Urządzenie jest też przerabiane na tzw. drony kamikadze poprzez dodanie kilku dodatkowych elementów.

Bezzałogowiec pokazany przez rosyjskie media został uzbrojony w kierunkową odłamkową minę przeciwpiechotną MON-50, a na jego skrzydle zamontowano detonator radiowy VP-2a, jak donosi Militarny. Nie wiadomo, czy wprowadzone w jego przypadku modyfikacje obejmowały dodanie systemów celowniczych lub kamery.

Mina MON-50 waży 2 kg, ma wysokość ok. 15 cm, szerokość 6,2 cm i długość 22 cm, więc bez większych problemów mogła zostać połączona z dronem PPDS, zamieniając go w śmiercionośną broń. Zwłaszcza że MON-50 pozwala na rażenie celów znajdujących się w odległości do 50 metrów i na wysokości do 4 metrów.

Samo urządzenie w zależności od wybranego wariantu przenosi ładunki o masie do 3 lub do 5 kg. Jest w stanie utrzymać się w powietrzu przez 1-3 godziny i pokonać odległość od 40 do 120 km. Istotnym atutem tego rozwiązania jest wykorzystany materiał konstrukcyjny. Dron stworzono z kartonu nasączonego woskiem. Takie rozwiązanie sprawia, że jest on skuteczny również w deszczowe dni i przy dużej wilgotności.

Karton jest również tanim budulcem, dlatego często o dronach PPDS uzbrojonych w ładunki wybuchowe mówi się, że są to najtańsze drony kamikadze Ukrainy. Według Popular Mechanics jednostkowa cena takiego bezzałogowca to 670–3350 dolarów. Eksperci uważają również, że karton jest znacznie trudniejszy do wykrycia przez radary niż materiały tradycyjnie wykorzystywane do budowy dronów.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski