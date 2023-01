Nie tylko niemieckie Leopardy. Ukraina może dostać szwedzkie czołgi

Chodzi o przekazanie czołgów podstawowych Stridsvagn 122 (Strv 122), które stanowią szwedzką, ulepszoną wersję niemieckich Leopardów 2A5 . W porównaniu ze standardowym wariantem, maszyny z północy Europy posiadają wzmocniony pancerz oraz lepszy system kierowania ogniem. Co jeszcze znalazło się w szwedzkich modyfikacjach?

Obecnie Sztokholm dysponuje 120 czołgami Stridsvagn 122. Były one produkowane w latach 1994-2001. Maszyna została opracowana przez niemiecką firmę Krauss-Maffei i szwedzkie przedsiębiorstwo Åkers Krutbruk Protection AB. Pancerz czołgu posiada dodatkową ochronę wykonaną ze stali pancernej (jest to pancerz kompozytowy "Chobham"). Ponadto zainstalowano w nim system obrony chroniący przed bronią chemiczną, biologiczną i radioaktywną.

System naprowadzania w szwedzkiej wersji umożliwia wykrycie i identyfikację celu za pomocą dalmierza laserowego i kamery termowizyjnej. Hydrauliczny system naprowadzania wieży został zastąpiony napędem elektrycznym, co również poprawiło celność.

Armata czołgu została wyprodukowana na licencji firmy Bofors i b azuje na armacie gładkolufowej Rheinmetall Rh-120 L/44 kal. 120 mm . Stridsvagn 122 wyposażony jest również we francuskie wyrzutnie granatów dymnych kal. 80,5 mm GALIX, system ochrony przeciwpożarowej oraz dwa karabiny maszynowe MG3A1 kal. 7,62 mm.

Szwedzki pojazd osiąga prędkość do 72 km/h, a jego zasięg wynosi 470 km po drogach i 150 km w terenie. Czołg ma blisko 10 m długości, 3,79 m szerokości i 4,35 m wysokości (wraz z antenami). Masa Stridsvagn 122 60,42 t, co jest wartością zbliżoną do standardowego Leoparda 2A5 (w tej wersji masa pojazdu wynosi niecałe 60 t). Czołg jest napędzany przez 12-cylindrowy silnik wysokoprężny MTU MB 873 Ka-501 o mocy 1500 KM. Maszyna pomieści czteroosobową załogę.