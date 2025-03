Spędził w kosmosie 434 dni. Tajemniczy X‑37B zakończył kolejną misję

Generał Chance Saltzman, szef operacji kosmicznych, podkreślił znaczenie tej misji, mówiąc, że pokazała ona zdolność do prowadzenia skomplikowanych operacji kosmicznych w sposób bezpieczny i efektywny. Według niego sukces tych testów wzmacnia zdolność Sił Kosmicznych USA do adaptacji do nowych wyzwań w przestrzeni kosmicznej. Z kolei podpułkownik Blaine Stewart, dyrektor programu X-37B, opisał misję jako ważny krok w rozwoju programu i zwrócił m.in. uwagę na realizację innowacyjnych eksperymentów.