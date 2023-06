Zmienili 60-letni czołg w pancerną bestię. Turcy modernizują swoje M60

TİYK-M60A3 to połączenie kadłuba starego czołgu M60 z nowoczesną wieżą. Choć bez zmian pozostało główne uzbrojenie czołgu w postaci 105-mm armaty, Turcy skokowo podnieśli możliwości ponad 60-letniego sprzętu.

Jest to zasługa wieży o nazwie MZK 105 mm. To konstrukcja niskoprofilowa i lżejsza od oryginału. Pozwoliło to na wygospodarowanie zapasu masy, który przeznaczono na dodatkowe opancerzenie.