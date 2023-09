Mocarstwo wspiera Ukrainę. To pierwsza taka dostawa

Dziennikarze podczas briefingu dowiedzieli się, że w skład pakietu wchodzi m.in. amunicja ze zubożonym uranem przeznaczona do czołgów Abrams. To pierwszy raz, gdy Amerykanie przekazują ten rodzaj amunicji wojskom ukraińskim. Wcześniej amunicję ze zubożonym uranem z przeznaczeniem do czołgów Challenger 2 przekazali Ukrainie Brytyjczycy.