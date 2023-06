Cud nad rzeką Han. Jak Korea Południowa stała się globalnym eksporterem broni

Korea Południowa to globalny potentat w dziedzinie produkcji uzbrojenia. Choć przed laty była bardzo biednym krajem, a potem – mimo "cudu gospodarczego" – była zmuszona importować broń, z czasem zbudowała potężny przemysł zbrojeniowy, zdolny do produkcji najbardziej zaawansowanego uzbrojenia na świecie. W jaki sposób udało się to osiągnąć?