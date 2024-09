Powódź w Polsce 2024. Żołnierze i policja z termowizją broni dobytków ewakuowanych

Po opadnięciu wody w zalanych miejscowościach pojawili się szabrownicy , czyli ludzie pragnący się wzbogacić na okradaniu własności ewakuowanych osób. Jest to niestety klasyczny przykład jeśli na danym terenie dojdzie do katastrofy destabilizującej życie społeczne i pracę służb.

W ostatnich latach dobrze było to widoczne w Ukrainie w regionach przyfrontowych, a teraz widać szabrowników w Polsce. Niestety służby bardziej są zajęte ratowaniem i pomaganiem ludziom niż pilnowaniem dobytku, co niektóre osoby starają się wykorzystać szczególnie pod osłoną nocy.

Noktowizja nie jest nowością, ponieważ pierwsze mobilne rozwiązania, które można było zamontować na broń strzelecką, pojawiły się już podczas II wojny światowej. W 1943 r. Niemcy wprowadzili celownik noktowizyjny ZG 1229 Vampir dedykowany do karabinka StG 44 , który stał się najbardziej znanym tego typu urządzeniem. Zestaw składał się z celownika, oświetlacza IR i źródła zasilania.

Od tamtej pory prace nad noktowizją skupiły się na miniaturyzacji urządzeń, poprawie rozdzielczości oraz eliminacji potrzeby używania oświetlacza IR. Choć oświetlacz pozwala znacząco zwiększyć efektywność urządzenia, to jednocześnie jest doskonale widoczny dla innych noktowizorów.

Dzięki goglom noktowizyjnym ich użytkownik w nocy widzi praktycznie tak samo jak w dzień i co prawda niektóre rodzaje umundurowania wojskowego zapewniają tutaj kamuflaż poprzez specjalnie dobrany wzór maskujący i specjalne powłoki na materialne to nie ma tego problemu z ubraniami cywilnymi.

Postęp technologiczny w ostatnich latach sprawił, że kamery termowizyjne z zastosowania w systemach kierowania ogniem z czołgów stały się na tyle tanie i małe, że nadają się do wykorzystania przez pojedyncze osoby.

W przypadku wojska są to np. celowniki termowizyjne mocowane na broni, a w przypadku cywilnych użytkowników są używane przez część myśliwych. Termowizji w przeciwieństwie do noktowizji nie da się oszukać za pomocą umundurowania, ponieważ nie opiera się na odbijaniu światła przez obiekt tylko na jego emisji ciepła w stosunku do otoczenia.