Bohaterska akcja Ukraińców. Sprzęt z USA uratował im życie

Wykorzystywany przez ukraińską armię M2 Bradley wielokrotnie okazywał się maszyną nie dość, że nie do zdarcia, to jeszcze zdolną do stawania w pojedynek z najlepszymi czołgami Rosjan. Amerykański sprzęt bez trudu może mierzyć się nawet z T-90M Proryw, który według Putina miał być "najlepszym czołgiem na świecie".