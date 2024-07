Przekazali uzbrojenie Ukrainie. Teraz krytykują pomoc otrzymaną z USA

Jak donosi grecki serwis Kathimerini, na początku czerwca grecka delegacja wojskowa odwiedziła Stany Zjednoczone i wybrała 164 wozy M2A2 Bradley ODS-SA, które miały zostać przyjęte przez armię. Docelowo wszystkie modele miałyby w przyszłości zostać zmodernizowane do poziomu M2A3 lub A4.

Już jest nie do zdarcia. Będzie jeszcze lepszy

M2A2 Bradley to bojowy wóz piechoty o masie 27 ton. Jego konstrukcja pozwala na instalację specjalnego pancerza reaktywnego o nazwie BRAT. Zaawansowany system ochrony efektywnie zwiększa odporność pojazdu na ataki ręczną bronią przeciwpancerną, w szczególności na te wyposażone w głowice kumulacyjne. Co więcej, pancerz BRAT jest w stanie zatrzymać głowice, które są często stosowane w dronach.

Dzięki takim rozwiązaniom, bwp M2A2 Bradley zapewnia wysoki poziom ochrony dla swojej trzyosobowej załogi oraz sześcioosobowego desantu. Ale to nie tylko ochrona jest mocną stroną tego pojazdu. Jego uzbrojenie pozwala na zwalczanie szerokiego spektrum celów. Główną bronią jest tutaj armata automatyczna M242 Bushmaster o kalibrze 25 mm, która jest zdolna do strzelania amunicją przeciwpancerną i odłamkowo-zapalającą, a jej efektywny zasięg wynosi aż do 2 km.