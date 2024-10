BMPT Terminator miał być rosyjską superbronią. Teraz krytykują go sami Rosjanie

Ciężki bojowy wóz wsparcia czołgów (BMPT) Terminator to – na pozór – maszyna zdolna zdominować pole walki. Ponieważ zbudowano go na podwoziu czołgu T-72, jest dość dobrze opancerzony, a dzięki zastosowaniu bezzałogowej wieży stanowiska załogi są umieszczone nisko w kadłubie, co zwiększa jej bezpieczeństwo.