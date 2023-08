Ukraińska kontrofensywa. Pierwszy wyspecjalizowany M1132 Stryker stracony

Te wersje okazały się niezastąpione podczas przedzierania się przez bardzo rozbudowane rosyjskie pola minowe, które sprawiają bardzo wiele problemów . Tego typu pojazdy są tez priorytetowym celem Rosjan, toteż ich straty nie są zaskoczeniem. Poniżej na nagraniu widać pierwszy przypadek zniszczonego Strykera M1132. Warto jednak zaznaczyć, że załoga mogła przeżyć trafienie, na co wskazują otwarte włazy.

Transportery opancerzone Stryker wprowadzone do służby w US Army w 2002 r. bazują na kanadyjskich transporterach LAV III będących pochodną szwajcarskich wozów Piranha III. Są to ośmiokołowe konstrukcje mające zapewnić dwuosobowej załodze i maksymalnie ośmioosobowemu desantowi ochronę przed podstawową bronią strzelecką i odłamkami artyleryjskimi.