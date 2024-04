Atak Iranu na Izrael. Jak działa Żelazna Kopuła?

W nocy z 13 na 14 kwietnia Iran przeprowadził zmasowany atak. W stronę Izraela poleciało 331 rakiet i dronów , co stało się okazją do wykorzystania systemu Iron Dome (Żelazna Kopuła) , uznawanego za przodujący model obrony krótkiego zasięgu.

Cecha charakterystyczna Żelaznej Kopuły to nie tylko identyfikacja i eliminacja zagrożeń, lecz także ocena ryzyka jakie niosą ze sobą wystrzelone pociski. Dzięki ocenie trajektorii, jeśli wskazuje ona, iż pocisk spadnie na niezamieszkały obszar, system nie uruchamia się.

W skład każdej wyrzutni Iron Dome wchodzi kontener z 20 pociskami Tamir, zdolnymi do uderzania w cele oddalone o 4-70 km. Ze względu na swoje przeznaczenie, Tamir cechuje się stosunkowo niską prędkością, osiągając maksymalne tempo Mach 2,2.

W potyczkach z relatywnie prymitywnym uzbrojeniem, kluczowa rola przypada najniższemu poziomowi wieloszczeblowej obrony. Jednak nad Żelazną Kopułą znajduje się dodatkowy poziom, reprezentowany przez system David’s Sling (Proca Dawida), który można porównać do izraelskiej wersji systemu Patriot .

Ta część systemu jest również owocem współpracy między izraelskim przemysłem a Stanami Zjednoczonymi . Proca Dawida jest systemem średniego zasięgu, przeznaczonym przede wszystkim do niszczenia pocisków balistycznych.

Jego efektorem jest pocisk dwustopniowy Stunner – większy i cięższy od Tamira, mierzący 4,6 metra długości z zasięgiem 250-300 km. Stunner jest bardzo szybki, osiągając prędkość Mach 7,5 i niszczy cel przez bezpośrednie uderzenie, generując przy tym kolosalną energię kinetyczną. Cena jednego pocisku Stunner to około milion dolarów.

System służy do likwidacji pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu za pomocą dużych, 8-metrowych pocisków o masie 1300 kg i zasięgu przekraczającym 1000 km.

Udoskonalenie pocisku Arrow 2 to Arrow 3 , który posiada jeszcze większe możliwości i zasięg (2-2,4 tys. km). Został wprowadzony do służby w 2017 roku. Zgodnie z informacjami izraelskimi Arrow 3 umożliwia eliminację pocisków balistycznych nie tylko w fazie terminalnej, ale również w trakcie ich lotu przez przestrzeń kosmiczną.

To istotne w przypadku likwidiowania pocisków z głowicami ABC (atomowymi, biologicznymi, chemicznymi), gdyż pozwala to zniszczyć je w taki sposób, aby ewentualne pozostałości nie skażały terytorium Izraela.

Arrow 3 może również służyć do niszczenia satelitów na niskich orbitach, co stawia Izrael wśród państw posiadających broń antysatelitarną. W odróżnieniu od innych pocisków o podobnym przeznaczeniu rozwijanych na świecie, Arrow posiada duże głowice eksplozywne, zawierające do 150 kg materiałów wybuchowych.