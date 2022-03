Niemcy rozważają zakup tarczy, która obejmie Polskę. Jak działa?

Koszt zakupu wyniósłby blisko 2 mld euro (ok. 9,5 mld zł), a tarcza mogłaby zacząć działać już w 2025 r. Zdaniem "Bild am Sonnntag" do Arrow 3 można włączyć Rumunię, kraje bałtyckie oraz Polskę. Przyjrzyjmy się bliżej temu systemowi.