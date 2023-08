Ukraina za sprawą toczonych walk dysponuje unikalnymi – w porównaniu z większością państw NATO – doświadczeniami. Wynikają one nie z analiz czy symulacji, ale rzeczywistego użycia sprzętu na polu walki. Dotyczy to także systemu Patriot .

Widać na nich biorący udział w ćwiczeniach i gotowy do działania system Patriot. Ukraińcy zwracają uwagę na rozmieszczenie jego poszczególnych elementów.

Oznacza to, że wystarczy jeden pocisk rakietowy, jak choćby Iskander czy Ch-47M2 Kindżał – nawet niecelny, bo wyrzutnie to cele "miękkie" – który spadnie w pobliżu. Eksplozja głowicy ważącej setki kilogramów wystarczy, by wyeliminować nie jeden element, ale dużą część całego systemu.