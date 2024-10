Atak Hezbollahu na Tel Awiw. Użył irańskich pocisków balistycznych

Iran ma dostarczać te pociski Hezbollahowi od wczesnych lat 2000. XXI wieku wedle Nicholasa Blanforda opisującego w książce "Warriors of God: Inside Hezbollah’s Thirty-Year Struggle Against Israel" , m.in. proces pozyskiwania tych pocisków m.in. poprzez Syrię.

Konstrukcyjnie są to niekierowane pociski balistyczne wywodzące się z poradzieckich Łuna-M . Zelzal-2 to pocisk kal. 610 mm o masie startowej 3,4 tony przenoszący głowicę bojową o masie nawet 600 kg. Tak duży ładunek jest konieczny ze względu na bardzo niską celność pozwalającą atakować w zasadzie tylko całe osiedla w miastach.

Mimo to te stare pociski stanowią dla Izraela istotny problem, ponieważ to zestrzelenia takiego pocisku trzeba angażować system antybalistyczny Arrow-3 lub Dawid Sling, gdzie koszt jednej antyrakiety to parę mln dolarów. Takie działanie ma spowodować deficyt antyrakiet do izraelskiej tarczy antyrakietowej wspartej też amerykańskim system THAAD oraz niszczycielami z pociskami SM-3.