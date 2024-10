Nieudolność propagandy Hezbollahu. Prawda szybko wyszła na jaw

Pierwszym najbardziej wyrazistą wskazówką jest zablurowanie rąk co normalnie się nie zdarza. Twórca tego obrazu najpewniej chciał nieudolnie ukryć palce, ponieważ jest to słaby punkt AI i zawsze takie obrazy mają dziwne palce lub mają ich za dużo.

Następnie osoba zaznajomiona z tym czego używają żołnierze IDF zwróci uwagę na bardzo dziwną broń w lewym dolnym rogu, która wygląda na jakiś dziwaczny twór sci-fi, a nie to, co jest wykorzystywane. Dostępne zdjęcia żołnierzy IDF z ostatniego okresu obfitują głównie z karabinki z rodziny AR-15 (M4A1), Tavor lub broń wsparcia Negev. Do tego dochodzą dziwne hełmy, a w szczególności ten czarny.