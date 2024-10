Iran odpowie na atak? Tym dysponuje Teheran

Pociski te są wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ istnieje niewiele systemów przeciwlotniczych, które mogą je przechwycić. To dodatkowo zwiększa koszty obrony . Kluczową trudnością w ich niszczeniu jest ogromna prędkość, osiągająca Mach 5 (około 5,3 tys. km/h) lub wyższą. Ze względu na odległość dzielącą Iran i Izrael tylko pociski o zasięgu przekraczającym 1 tys. km nadają się do ataków odwetowych.

W 2020 roku Iran posiadał około 50 wyrzutni dla pocisków Shahab-3 oraz kilka dla Ghadr i Emad. Od tego czasu mogło dojść do znacznego zwiększenia ich liczby. Obecne szacunki wskazują, że Iran może dysponować około 200 pociskami gotowymi do wystrzelenia, a całkowita ich liczba może sięgać nawet kilku tysięcy.

Początkowe wersje irańskich rakiet balistycznych bazowały na radzieckich modelach Łuna-M , znanych w Iranie jako Zelzal. Mierzą one około 8,9 metra i ważą 3,5 tony. Z biegiem czasu wzbogacono je o nowoczesne systemy nawigacyjne oparte na technologiach inercyjnych i satelitarnych, tworząc serię Fateh o zasięgu do 500 km.

Nowsze wersje osiągają celność na poziomie 10 metrów i stanowiły punkt wyjścia do rozwoju dłuższych rakiet o większym zasięgu. Pocisk Shahab-3, o długości 16 metrów i zasięgu 1,3 tys. km, wszedł do służby w 2003 roku, przenosząc głowice ważące ponad 700 kg. Z czasem opracowano bardziej zaawansowane wersje, takie jak Ghadr i Emad o zasięgu nawet 2 tys. km.

Pociski Ghadr i Emad są wyposażone w głowice typu MIRV, co umożliwia rozdzielenie w przestrzeni kosmicznej głowic na różne cele, zmuszając obronę do zużycia wielu antyrakiet. Wszystkie, podobnie jak Shahab-3, wykorzystują paliwo ciekłe, które jest efektywne, ale korozyjne, co wymusza tankowanie rakiet bezpośrednio przed użyciem. Wystawia to wyrzutnię na atak i zmniejsza czas reakcji na zagrożenie.