Rosja sięga po antyki. Były czołgi T-62, a teraz są pociski balistyczne Łuna-M

Rosja ma problemy ze znalezieniem odpowiedniej liczby pocisków rakietowych do przeprowadzania kolejnych ostrzałów i wygląda, że po użyciu do ataków na cele naziemne pocisków przeciwlotniczych S-300 bądź przeciwokrętowych Bał sięga po coraz starsze systemy wykorzystywane obecnie przez państwa pokroju Korei Północnej , czy Afganistanu. Mowa tutaj o systemach 9K52 Łuna-M znanych też w terminologi NATO jako Frog-7.

Są to niekierowane pociski balistyczne z lat. 60 XX wieku zdolne do rażenia celu na dystansie lekko ponad 60 km km, aczkolwiek kołowy błąd trafienia CEP oznaczający, że 50 proc. wystrzelonych pocisków trafi w określony teren wynosi aż 700 metrów. Jest to wynik tragiczny jak na dzisiejsze standardy, ale przy zastosowaniu głowicy termojądrowej o mocy 200 kt lub chemicznej miał mniejsze znaczenie.