Potężny atak Izraela na Iran. Użyto ponad setki samolotów w tym F‑35I

Izrael wykorzystał w ataku samoloty F-35I oraz najpewniej F-15 przenoszące pociski aerobalistyczne ROCKS o zasięgu może nawet przekraczającym 1 tys. km. Nad Jordanią (około 1,5 tys. km do Teheranu) dostrzeżono samoloty izraelskich sił powietrznych IAF, które mogły tam dokonać ich odpalenia lub zrobiły to nad Irakiem.

Z kolei F-15 były raczej tylko nosicielami dla pocisków ROCKS mających być ewolucją pocisków balistycznych Sparrow zaprojektowanych w charakterze celów testowych dla systemu antybalistycznego Arrow-3 . Skromne informacje wskazywały na dwuczęściową konstrukcję z boosterem, który po wypaleniu się odpada co miało miejsce podczas wcześniejszego ataku kiedy to boostery izraelskiej produkcji znaleziono w Iraku.

Będący producentem izraelski Rafael nie podaje żadnych informacji, ukrywając wszystko frazą "o wydłużonym zasięgu". Wszystko jednak wskazuje, że jest to pocisk aerobalistyczyny, czyli pocisk pierwsze wznoszący się przestrzeń kosmiczną, a później opadający z prędkością kilkukrotności Mach 1(1980 km/h). W uproszczeniu można uznać, że to taki zmniejszony MGM-140 ATACMS lub Iskander-M odpalany w powietrzu, a nie z ziemi.

Dzięki temu jest to bardzo trudny cel do zestrzelenia, z którym może sobie poradzić tylko kilka systemów przeciwlotniczych na świecie. Można też zakładać, że głowica bojowa jest dużo mniejsza ze względu na ograniczenia masy i nie będzie to 500 kg tylko raczej poniżej 200 kg. Rafalel wspomina tylko o dwóch wariantach: odłamkowo-burzącej i penetrującej przeznaczonej do niszczenia bunkrów.