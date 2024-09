Nowa superbroń Putina. Trudnowykrywalny bombowiec strategiczny PAK DA

Prace nad trudnowykrywalnym bombowce4m strategicznym PAK DA, prowadzone przez Tupolewa, mogą być bardziej zaawansowane niż do tej pory sądzono. To samolot, którego wejście do służby może – podobnie jak w przypadku trudnowykrywalnych bombowców amerykańskich – wpłynąć na globalny układ sił. Czym jest PAK-DA i co o nim wiadomo?