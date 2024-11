Żarty się skończyły. Rosyjscy piloci drżą przed pociskami ATACMS

Powodem wysokiej przeżywalności rosyjskiego lotnictwa był fakt, że drony poruszają się z prędkością rzędu 100 km/h co dawało lotnisku będącemu celem nawet godzinę na reakcję. Tego samego nie można powiedzieć o pociskach balistycznych MGM-140 ATACMS, dla których kwestia pokonania 300 km to zaledwie parę minut (prędkość to ponad Mach 3 (3700 km/h). To w połączeniu z brakiem żelbetonowych schronów na rosyjskich lotniskach może być katastrofalne jeśli zostaną trafione kilkoma pociskami M39A1 z głowicą kasetową.