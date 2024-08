Ogromny sukces Ukraińców. Sześć samolotów trafionych na lotnisku w Rosji

Warto zaznaczyć, że na lotnisku część maszyn była umieszczona w hangarach, ale lekkiego typu zapewniającego wyłącznie ochronę przed deszczem bądź pyłem. To wymusza na Rosjanach każdorazową ewakuację maszyn w przypadku np. wykrycia zmierzających w stronę lotniska dronów, ponieważ najwyraźniej większość obrony przeciwlotniczej jest na linii frontu lub jej pobliżu, a nie na lotniskach położonych kilkaset kilometrów od linii walk.

Atak skomentował nawet rosyjski bloger wojskowy Fighterbomber, który zaznaczył, że wszystkie lotne maszyny Rosjanie uratowali, ale nieloty z powodu np. braku części zamiennych pokroju silników zostały trafione. Jest to poważna strata dla Rosji mającej problemy z produkcją nowych maszyn, ponieważ dużo prościej jest naprawić niesprawne maszyny służące też jako magazyn części zamiennych dla latających samolotów. Jednakże Ukraińcy sprawnie Rosjanom to uniemożliwiają.

Rosyjskie bombowce taktyczne Su-34 kluczową znaczącą rolę w obecnym konflikcie na Ukrainie. Są one wyjątkowo skuteczne w misjach bombardowania celów naziemnych przy pomocy kierowanych bomb lotniczych FAB z modułami naprowadzania UMPK . Po prostu nie ma na świecie fortyfikacji polowej, która przetrwałaby bezpośrednie trafienie bombą 500-kilogramową lub nawet pobliskie trafienie jeszcze większymi pokroju 3-tonowego giganta FAB-3000 .

Rosjanie starają się je zrzucać na wykryte za pomocą "mięsnych szturmów" pozycje ukraińskie, co w praktyce uniemożliwia wykorzystanie fortyfikacji do obrony. Samolot Su-34 może przenosić do 14 ton uzbrojenia na 12 pylonach, a arsenał obejmuje m.in.: zasobniki niekierowanych rakiet S-8, pociski Ch-25, wspomniane bomby szybujące rodziny FAB oraz pociski Raduga Ch-59 o zasięgu ponad 200 km. Su-34 może przenosić jednocześnie sześć bomb FAB-500, trzy FAB-1500 bądź jedną FAB-3000.