Pociski TAURUS KEPD 350 dla Ukrainy. Spowodowały kryzys polityczny w Niemczech

Taurus KEPD 350 to pocisk manewrujący charakteryzujący się zasięgiem przekraczającym 500 km, który wyprodukowano w technologii stealth. Jest pięciometrowy i ważący 1400 kg pocisk przystosowany do odpalania z samolotów. Zawiera on niezwykle ciekawą 480-kilogramową głowicę MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator Highly Sophisticated and Target Optimised).