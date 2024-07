"Zabawki" Gierasimowa. Rosyjskie roboty bojowe z Chin

Rosjanie od wielu lat mocno akcentowali potrzebę tworzenia robotów lądowych, ale poza prototypami typu Uran-9 to ich jakoś nie widać w Ukrainie. Wyjątkiem jest tylko Uran-6 wykorzystywany do rozminowywania terenu. Dużo większy progres widać po stronie ukraińskiej w kontekście zdanie sterowanych łazików czy wieżyczek obronnych .

Idea wykorzystania uzbrojonych robotów zamiast żołnierzy na polu walki w przypadku atakowania np. silnych fortyfikacji jest bardzo kuszącą wizją, ale jeszcze nienadająca się do realizacji.

Ze względu na obecność systemów walki elektronicznej niezbędny jest wysoki poziom autonomii jak na razie obserwowany wyłącznie w dronach latających . Te w przypadku profesjonalnych konstrukcji wojskowych mogą uderzać we wcześniej zdefiniowane cele nawet po utracie kontaktu z pilotem.

Gorzej wygląda sprawa na lądzie, gdzie zasięg jest ograniczony i najlepszą metodą komunikacji byłby rozwijany światłowód, podobnie jak ma to miejsce w przypadku sporej części przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk). Ogranicza to dość drastycznie zasięg i w przypadku ukraińskiego robota IRONCLAD zasięg "po kablu" to 1 km.