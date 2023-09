Ukraińcy z nową bronią. Wprowadzono do służby eksterminatora Rosjan

Część to konstrukcje wykonane w praktyce przez hobbystów w warunkach frontowych wykorzystujące nawet pady DualShock 4 v2 od PlayStation , ale pojawiają się też konstrukcje fabrycznie nowe. Teraz po miesiącach testów taka wieżyczka "ShaBlya" od firmy Roboneers została wprowadzona do użytku w Siłach Zbrojny Ukrainy (SZU). Ukraińcy chwalą się też, że zyskała ona spore zainteresowanie byłego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona.

Wieżyczka "ShaBlya" to lekka konstrukcja rozkładana na trójnożnej podstawie z uchwytem na broń, wyposażona w kamerę dzienną, termowizyjną i dalmierz laserowy. Wspierany asortyment obejmuje m.in. zastosowanie uniwersalnych karabinów maszynowych (ukm) typu PKM lub PKT kal. 7,62x54 mm R z 250-nabojowym zasobnikiem amunicyjnym tak jak widzieliśmy w przypadku prototypu sterowanego za pomocą konsolki Steamdeck .

Wieżyczka ma się obracać z prędkością 90 stopni na sekundę, a zakres pracy w elewacji wynosi od -13 do 75 stopni i 360 stopni azymucie. "ShaBlya" jest podłączona do jednostki sterującej za pomocą kabla, co zapewnia odporność na środki walki elektronicznej.