Przyszłość wojny już tu jest. Ukraińcy wysłali na Rosjan robota

W Ukrainie od miesięcy obserwujemy liczne przypadki zastosowania rozwiązań improwizowanych lub opracowanych przez liczne startupy obronne, walczące o zamówienia rządowe. Dotyczy to dronów, zdalnie sterowanych wieżyczek, czasem wspartych nawet algorytmami sztucznej inteligencji , a także uzbrojonych bądź podkładających miny robotów lądowych .

W przypadku ostatniej kategorii szczególnie interesujący wydaje się robot używany przez 5. Brygadę Szturmową. Robot ten wykorzystuje armatę automatyczną o kalibrze 20 mm lub być może 25 mm. To zapewnia siłę ognia porównywalną do bojowego wozu piechoty M2A2 Bradley , przy minimalizacji ryzyka strat.

Daje to możliwości przeprowadzania bardziej ryzykownych ataków na pozycje Rosjan, ponieważ strata takiego robota jest nieporównywalnie mniej bolesna od wspomnianego wyżej Bradleya wraz z załogą.

Prace nad wykorzystaniem lądowych robotów w działaniach wojennych są prowadzone w wielu państwach od lat. Jednakże do 2022 roku zazwyczaj skupiano się na pokazywaniu głównie ich roli wspierającej żołnierzy, a nie mocno uzbrojonych wersji stricte szturmowych.

Wystarczy tutaj wspomnieć o najpopularniejszym w Europie estońskim robocie THeMIS , amerykańskich RCV, czy też naszych polskich Perun i RRB‑01 , które początkowo były prezentowane jako pojazdy patrolowe, rozpoznawcze, do ewakuacji medycznej czy transportowe.

W przypadku konstrukcji ukraińskiej, widocznej na nagraniu, musi to być robot IRONCLAD od firmy Roboners. Jest to konstrukcja z napędem 4x4 z silnikiem hybrydowym, zdolna przewozić 350 kg ładunku.

Jego maksymalny zasięg to 130 km, a łączność radiowa jest dostępna do 5 km lub 10 km przy wykorzystaniu wzmacniacza sygnału. Ewentualnie, w przypadku niemożności użycia łączności bezprzewodowej, istnieje jeszcze możliwość sterowania za pomocą światłowodu, ale tutaj zasięg spada do 1 km.