Boris znów to zrobił. Brytyjczycy wyślą pojazdy Stormer HVM do Ukrainy

Pierwsze były bardzo skuteczne wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych NLAW , a niedawno Wielka Brytania zatwierdziła wysłanie pocisków przeciwokrętowych . Ponadto do Ukrainy trafiły przeciwlotnicze zestawy Starstreak bądź Martlet. Teraz do tego grona dołączają gąsienicowe pojazdy Alvis Stormer w wersji przeciwlotniczej wyposażonej w system Starstreak.

Zaprojektowany przez Thales Air Defence system Starstreak został wprowadzony do służby w British Army w 1997 roku jest bardzo nietypowym rozwiązaniem. W przeciwieństwie do konkurencyjnych zestawów MANPADS nie mamy tutaj klasycznej odłamkowej głowicy bojowej. Tej miejsce zajmują trzy wolframowe penetratory niszczące cel wyłącznie energią kinetyczną.

Z kolei do naprowadzania jest używana wiązka pierwotna lasera (beam riding) co ma plusy i minusy. Z plusów jest to system niskokosztowy naprowadzania i niewrażliwy na systemy obrony obejmujące walkę elektroniczną, pułapki termiczne (flary), czy DIRCM. Z drugiej strony strzelec musi naprowadzać pocisk na cel do chwili trafienia, więc nie jest to broń typu odpal i zapomnij.