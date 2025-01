"Wkopany w ziemię krążownik rakietowy". Rosjanie obawiają się bazy w Redzikowie

Amerykańska baza w Redzikowie powstała jako element systemu antyrakietowego o globalnym zasięgu. W jednym z rosyjskich serwisów o tematyce militarnej opublikowano skierowaną do rosyjskiego czytelnika próbę wyjaśnienia znaczenia Redzikowa. Zdaniem jej autora baza może zostać w przyszłości wykorzystana nie tylko do obrony, ale do ataku na cele naziemne.