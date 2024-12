Pocisk manewrujący Tomahawk. Potężna broń dla wybranych

Do nielicznego grona użytkowników tej broni dołączyła właśnie Australia. 10 grudnia 2024 roku australijska marynarka wojenna ogłosiła pierwsze wystrzelenie Tomahawka – pocisk wystartował z wyrzutni niszczyciela rakietowego typu Hobart HMAS Brisbane (DDG 41) i trafił w cel wielkości kontenera, umieszczony na amerykańskim poligonie rakietowym

Australijski komunikat to coś więcej, niż tylko kolejna informacja o udanym teście jednej z wielu broni. Wraz z pociskami RGM-109 Tomahawk Australia – tworząca wraz z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi globalny sojusz AUKUS - zyskała wyjątkowe możliwości.

Pocisk Tomahawk to wyjątkowa broń. Choć nie był pierwszym pociskiem manewrującym, jako pierwszy zaoferował połączenie dużego zasięgu z bardzo dużą celnością. Było to tym bardziej imponujące, że pocisk był projektowany w latach 70. jako substytut rakiet balistycznych, których celność w tamtym czasie była liczona – w najlepszym razie – w setkach metrów.

Wprowadzony do służby w 1983 r. Tomahawk okazał się bronią uniwersalną. W latach 80. powstała cała rodzina tych pocisków – z głowicami jądrowymi (TLAM-N), konwencjonalnymi (TLAM-C) i kasetowymi (TLAM-D), wystrzeliwanych z lądu (BGM-109), wody (RGM-109), spod wody (UGM-109) i powietrza (AGM-109, wariant ten nie wszedł do służby).

Wyróżniał je nie tylko zasięg – wówczas wynoszący setki kilometrów – ale także zdolność do lotu z uwzględnieniem rzeźby terenu. System nawigacyjny pocisku był na tyle precyzyjny, że Tomahawk mógł lecieć na wysokości zaledwie kilkudziesięciu metrów, co utrudniało jego wykrycie i zniszczenie.

Było to możliwe, bo obok nawigacji inercyjnej (zliczeniowej) i satelitarnej, Tomahawk korzystał z nawigacji TERCOM i – od wariantu Block II – DSMAC . W przypadku nawigacji TERCOM pocisk ustala swoją pozycję skanując wysokość terenu, nad którym przelatuje i porównując uzyskane wyniki z własną mapą.

Nawigacja DSMAC udoskonaliła to rozwiązanie, do skanowania wysokości dołączając rozpoznawanie obrazów – pocisk porównuje obraz widziany przez własną kamerę z obrazami, uzyskanymi za pomocą rozpoznania satelitarnego.

W rezultacie Tomahawki mogły precyzyjnie nawigować lecąc tak nisko, że – mimo braku cech stealth – były bardzo trudne do zniszczenia, a ich celność w końcowej fazie dodatkowo poprawiało wykorzystanie nawigacji satelitarnej albo własnego, aktywnego radaru (w przeciwokrętowej wersji TASM).

Koniec zimnej wojny i międzynarodowe odprężenie przyniosły redukcję arsenału Tomahawków. Liczna rodzina pocisków została z czasem ograniczona wyłącznie do wersji morskiej, wystrzeliwanej z pokładów okrętów na- i podwodnych, uzbrojonej w głowicę konwencjonalną – w służbie pozostały pociski RGM/UGM-109 TLAM .

Jak się okazało, był to błąd – obecnie Pentagon wraca do lądowej wersji Tomahawka, testując m.in. lądową wyrzutnię Typhon czy przeznaczony dla Korpusu Piechoty Morskiej, bezzałogowy system ROGUE Fires, który w wersji NMESIS ma wystrzeliwać tomahawki. Co więcej, pocisk – choć konstrukcyjnie ma niemal pół wieku – jest nadal rozwijany.