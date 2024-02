Jak wykryć atak rakietowy? Pomaga w tym sieć globalnego podsłuchu

Pomysł Berlina zakłada, by krajowa obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa została wzmocniona w nietypowy sposób. Sieć własnych sensorów – jak choćby staje radiolokacyjne – miałaby zostać rozszerzona o możliwości, zapewniane przez globalny system "nasłuchujący" wybuchów jądrowych

Międzynarodowy System Monitorowania (International Monitoring System – IMS) to zbudowane przed laty narzędzie, służące kontroli przestrzegania Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych.

Międzynarodowy System Monitorowania to zbudowana po 1996 roku (gdy podpisano Traktat o zakazie prób jądrowych), globalna sieć sensorów. Ich zadaniem jest wykrywanie wybuchów jądrowych na i pod powierzchnią ziemi, a także tych wykonywanych w atmosferze czy pod wodą.

Sieć składa się z ponad 330 obiektów, spośród których 170 to stacje monitoringu sejsmicznego, odpowiedzialne za wykrywanie podziemnych wybuchów.

Kontrolę uzupełniają stacje monitorujące globalny ocean: są to stacje hydrofonowe, odnotowujące zmiany ciśnienia wody wywołane falami dźwiękowymi, a także energię akustyczną wody w momencie, gdy fale uderzają o ląd.

To właśnie infradźwięki, początkowo służące wykrywaniu odległych eksplozji nuklearnych, mogą być przydatne także do śledzenia startów rakiet. Dostarczają informacji nie tylko o wystąpieniu samego zdarzenia (czyli, że rakieta wystartowała), ale także szczegółowe dane o jego przebiegu, co przed dwoma laty szczegółowo przedstawiono na łamach branżowego serwisu American Geophysical Union.