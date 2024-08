Ważna pomoc dla Ukrainy. Przygotowania do przekazania pocisków JASSM

Zachodnia broń dalekiego zasięgu to dla Ukrainy bezcenne wsparcie. Kijów otrzymał m.in. brytyjskie pociski Storm Shadow i ich francuski odpowiednik SCALP-EG . Dzięki tej broni skutecznie zaatakowano m.in. okręty w sewastopolskim porcie czy centrum dowodzenia w bazie lotniczej Belbek .

Aby użycie takich pocisków było możliwe, Ukraińcy musieli zmodyfikować swoje samoloty Su-24 , do których dołączane są belki podwieszeń z samolotów Tornado . Mimo wielokrotnie ponawianych przez Ukrainę próśb, swoich pocisków Taurus nie chcą przekazać Niemcy , jednak niebawem Ukraina otrzyma inną, cenną broń – pociski lotnicze JASSM.

To pomoc tym ważniejsza, że broń tego typu mogą być przenoszona przez samoloty F-16. Ich pierwsza transza – co potwierdzono w sierpniu 2024 roku – została już przekazana Ukrainie, choć nie wiadomo, czy te konkretne egzemplarze zostały dostosowane do przenoszenia JASSM-ów.