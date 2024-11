"Wampir" poluje nocą na Shahedy. Budżetowa broń dla Ukraińców na wagę złota

Ponadto Rosjanie używają Shahedów do mapowania aktywności ukraińskiej obrony co pomaga im w przeprowadzaniu następnych ataków dzięki wykorzystaniu zidentyfikowanych luk.

Tymczasem Ukraina musi angażować sprzęt do zwalczania tych dronów kosztujących co najwyżej kilkadziesiąt tys. dolarów często systemy przeciwlotnicze, gdzie jedna rakieta to koszt kilkuset tys. dolarów, a zdarzały się przypadki strzelania Patriotem, do którego rakieta kosztuje parę mln dolarów.