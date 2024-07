Białoruś z nową bronią. To sprzęt dobrze znany z Ukrainy

Drony "Kochevnyk" to wariant Gerana-2 czyli licencji irańskich dronów Shahed-136 za którą Rosja zapłaciła Iranowi złotem. Są to proste drony bazujące na układzie skrzydła delta o rozpiętości 2,5 m na którego krańcach znajdują się dwa stateczniki pionowe. Całkowita długość drona to 3,5 m, a jego masa to około 200 kilogramów z czego około 50 kilogramów przypada na głowicę bojową.