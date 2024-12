Walki w Syrii. Rebeliantów "zalała powódź" sprzętu

Syryjscy bojownicy HTS mają być w połowie drogi do Homes co w połączeniu z zajęciem miast Aleppo i Hama, gdzie zdobyto masę sprzętu wojskowego. Jeśli Homs upadnie to reżim Assada zostanie odcięty od morza i od wsparcia Rosjan z portu w Tartusie i lotniska Humajmim.