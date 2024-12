Walki pod Aleppo. Syryjska armia utraciła "prawdziwe złoto"

Ponadto był to czołg fabrycznie wyposażony w pancerz reaktywny Kontakt-5, który nie jest częsty w przypadku syryjskich maszyn. Mają go w zasadzie tylko nowsze T-72B i B3 (lekko ponad 300 sztuk) dostarczone z Rosji po 2015 roku. Reżim Baszara al-Assada ma na stanie co najwyżej kilkadziesiąt czołgów T-90A .

Bardziej użyteczne dla rebeliantów będą zdobyte systemy przeciwlotnicze, które jeśli ci nauczą się ich używać, mogą stanowić zagrożenie dla syryjskiego i rosyjskiego lotnictwa. Szczególnie tyczy się to Pancyra-S1 i Buka-M2 zdolnych do zwalczania celów na dystansie kolejno do 20 km i do 40-70 km w zależności od posiadanych rakiet.