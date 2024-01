Ukraińcy o polskich Krabach. Mówią bez ogródek

Chodzi o mercedesowski silnik generujący moc na poziomie tysiąca koni mechanicznych . Ukraińcy uważają, że to ogromny plus tej polskiej armatohaubicy, choć nie umniejszają też możliwościom bojowym. Obrońcy pozytywnie wypowiadają się na temat celności Kraba i ogólnego sposobu działania maszyny na froncie – pociski trafiają bowiem w pobliskie cele, ale też obiekty poruszające się daleko od linii walk. Jednostki, o których mówią obrońcy z 26. Brygady Artylerii, walczą w okolicach Bachmutu.

Polska haubica rozpędza się do prędkości ok. 70 km/h i może poruszać się nawet w trudnym terenie. Waży ok. 48 t i mierzy niewiele ponad 12 m długości przy szerokości niespełna 3,7 m. Do prowadzenia ostrzału, Krab wykorzystuje standardowe pociski NATO. Warto jednak przypomnieć, że w ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, z których wynika, że Ukraińcy wykorzystują do ataku indyjskie pociski kal. 155 mm, których pojawienie się w Ukrainie jest owiane tajemnicą. Wystrzeliwane przez Kraba pociski osiągają minimalną donośność 5 km, a maksymalną do 40 km. Poza główną armatą, w polskiej maszynie znalazł się też karabin maszynowy WKM-B kal. 12,7 mm. Załoga AHS Krab liczy sobie pięć osób.