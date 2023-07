Kraby znowu na językach. Ambasador Ukrainy: "naprawdę zmieniły sytuację na froncie"

AHS Krab, czyli armatohaubica samobieżna kal. 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów na podwoziu gąsienicowym, została opracowana na potrzeby Wojska Polskiego. Jej wprowadzenie miało umożliwić zastąpienie części systemów artylerii produkcji radzieckiej, które wciąż pozostają na wyposażeniu naszej armii. Do obsługi Kraba potrzeba pięciu żołnierzy. Armatohaubica może rozwijać prędkość ok. 70 km/h na utwardzanych drogach, mam masę ok. 48 ton. Krab może strzelać wszystkimi standardowymi pociskami NATO kalibru 155 mm o zasięgu od 4,7 do 40 km.