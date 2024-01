Nie chcą pomóc Ukrainie. Niemal 100 czołgów stoi i się kurzy

Portal Bulgarian Military publikuje zdjęcie pierwszej dostawy szwajcarskich czołgów Panzer 87 (Leopardy 2A4), które trafią wkrótce do niemieckich sił zbrojnych. Berlin wnioskował o zakup części wycofanych maszyn ze Szwajcarii jeszcze na początku ubiegłego roku , a zgodę na sprzedaż 25 Leopardów wydano w listopadzie 2023 r.

"Niewykorzystane rezerwy Szwajcarii są obfite i obejmują 96 nieaktywnych jednostek Leopard 2A4" – czytamy. Władze nałożyły jednak ograniczenia na czołgi, z których wynika, że nie mogą one trafić do Ukrainy . W związku z tym Niemcy uzyskają sprzęt, którego w istocie nie będą mogli przekazać jako pomoc na front.

Bulgarian Military zwraca natomiast uwagę na jedno "ale". Chodzi bowiem o to, że Szwajcaria zgodziła się na stacjonowanie maszyn w innym państwie członkowskim NATO lub UE niż Niemcy. To – jak czytamy – otwiera drogę trzeciej stronie do dostarczenia innym krajom czołgów i zastąpienia ich niemieckimi Leopardami ze Szwajcarii.