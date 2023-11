Ukraińcy pokazali zdjęcia. Tak modyfikują polskie Kraby

Choć ta polska armatohaubica waży niespełna 50 t, jest wysoce mobilna i rozpędza się do 60 km/h. To kolejna zaleta, która stanowi o użyteczności Krabów na froncie. Bezpieczeństwo pięcioosobowej załogi zapewnia z kolei szybki czas przejścia z pozycji marszowej w bojową, który wynosi ok. 30 s.

Z kolei w kontekście broni, którą Rosjanie wykorzystują do ostrzałów stanowisk artyleryjskich Ukraińców, jednym z popularniejszych narzędzi jest dron Lancet-3. To bezzałogowiec o masie startowej 12 kg, który przenosi ładunki do 3 kg. Jest w stanie rozpędzić się do prędkości 110 km/h i razić cele oddalone o ok. 40 km. Wyposażony w kamery elektrooptyczne Lancet-3 może nie tylko atakować cele, ale też prowadzić z powietrza misje rozpoznawcze i obserwacyjne.