Leopardy naprawione w Polsce wracają na front. Trwa remont kolejnych maszyn dla Ukrainy

Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy" rozwijają wiedzę i doświadczenie w konserwacji czołgów od lat. Warto wspomnieć, że były one głównym wykonawcą modernizacji nabytych przez Polskę czołgów Leopard 2A4 do wersji Leopard 2PL/M1. Spółka zajmowała się również remontami i modernizacjami czołgów Leopard, PT-91, czołgów z rodziny T-72, czy Wozów Zabezpieczenia Technicznego WZT-2 i WZT-3. Obecnie utworzony na terenie zakładów hub remontowy zajmuje się naprawami ukraińskich Leopardów, głównie maszyn w wersji w wersji 2A4 i 2A6.

To, co wyróżniało czołgi Leopard 2A4 na tle poprzednich wersji, to przede wszystkim wykorzystanie cyfrowego systemu kierowania ogniem. Pozwalał on na wykorzystanie i obsługę nowych rodzajów amunicji. Istotną modyfikacją było również zastosowanie ulepszonego pancerza z warstwami tytanu i wolframu. Z kolei wersja Leopard 2A6 jest kolejnym rozwinięciem czołgów podstawowych z rodziny Leopard. Została opracowana na początku lat 20. XXI wieku. W ich przypadku również postawiono na dalsze wzmacnianie pancerza. Skupiono się też na zwiększeniu siły ognia.